За изображение на детских товарах персонажей мультфильма «Маша и Медведь» пермячка заплатит штраф

11 Янв. 2019 2019-01-11T07:42:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Пермская предпринимательница продавала в магазине детскую одежду и игрушки с изображением героев известного мультфильма «Маша и Медведь». Дело было еще в 2016 году. Правообладатель подал в суд на пермячку.

Суд подтвердил, что пермская предпринимательница использовала изображения героев мультфильмов без согласия правообладателя.

Дзержинский районный суд Перми постановил, что за незаконное использование трех товарных знаков, двух произведений изобразительного искусства «Маша и «Медведь» пермячка должна заплатить 25 000 рублей, а также судебные расходы. Решение в законную силу не вступило, сообщили в пресс-службе районного суда.

Тем временем, в Пермском крае судебный пристав «простила» все долги матери. В марте 2018 года она внесла ложные сведения в документы, чтобы прекратить дело в отношении родственницы. После выявления подлога женщина с государственной службы уволилась.