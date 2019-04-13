«Нашли на улице сверток». В Прикамье две девятилетние школьницы отравились неизвестным продуктом

СЕГОДНЯ 17:55 2019-04-13T17:55:36+03:00

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В поселке Яйва Александровского района отравились две 9-летние школьницы. Девочки попали в больницу. Медики сообщили о произошедшем в полицию.

- Девочки гуляли на улице и нашли сверток с неизвестным веществом, - рассказали в пресс-службе краевой полиции. – Они попробовали содержимое пакета и им стало плохо. Родители вызвали «скорую» и школьниц увезли в больницу. Сейчас мы проводим проверку. Мы не сможем сказать, что это наркотики. Точно можно будет сказать только после проведения экспертизы.

В то же время местные жители считают, что это наркотические вещества, известные как «земляника» или «клубника». Они по виду напоминают конфеты и обладают приятный вкусом, но очень опасны.

Тем временем, дело о массовом отравлении школьников направлено в Индустриальный суд Перми. Будет решаться вопрос о привлечении к административной ответственности индивидуального предпринимателя, который занимался организацией питания в школе. Судебное заседание назначено на 16 апреля

ИСТОЧНИК KP.RU