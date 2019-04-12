«Охранник молча смотрел и не вмешивался». В Перми в школе подрались ребята

СЕГОДНЯ 09:45 2019-04-12T09:45:49+03:00

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В пермской школе №48 накануне произошла драка. Охранник сидел за столом и даже не попытался вмешаться в потасовку. Также никак не реагировали на происходящее родители, которые стояли в сторонке.

На фото видно, как школьники борются на полу и никто не пытается их разнять. Автора фото возмутило, что охранник просто наблюдал за дракой и даже не попытался унять ребят.

- Охрана боится вмешиваться - разнимешь, дашь подзатыльник и по судам затаскают, - написал один из пользователей сетей. - Его задача посторонних не пускать в помещение. В детстве у нас в школе уборщицу боялись больше чем директора: шваброй с тряпкой останавливала любую драку. И ни у кого и в мыслях не было куда-то бежать жаловаться.

Тем временем, четверых учеников пермской школы, где заболели 137 человек, скоро выпишут из больницы. Их состояние оценивается как удовлетворительное.

ИСТОЧНИК KP.RU