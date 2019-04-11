2019-04-11T14:54:08+03:00
Общество

Четверых учеников пермской школы, где заболели 137 человек, скоро выпишут из больницы

Их состояние оценивается как удовлетворительное
Елена КОНОВА
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--Фото: архив "КП"
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Попавшие в больницу ученики школы 107 выздоравливают.

- Они в удовлетворительном состоянии, но пока ребят решили оставить под наблюдением врачей, - рассказали в департаменте образования. - Но с ними все хорошо.

Напомним, 10 апреля сразу 137 учеников школы № 107 не пришли на уроки - заболели. Накануне учащиеся ели рис с курицей и помидорами. У всех были одинаковые симптомы - боли в животе, рвота. В результате ЧП четверых школьников госпитализировали с диагнозом «острая кишечная инфекция».

Договор с ИП Собянин, который и организовывал питание в школе, расторгли.Следователи начали доследственную проверку, изъяли образцы воды и блюд из столовой, которые отправят на экспертизу. Как рассказали в Роспотребнадзоре, нарушения пока нашли на пищеблоке.

- 11 апреля школу закрыли на обработку, - добавили в департамент образования. - Учебный процесс начнется только в понедельник, 15 апреля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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