2019-04-12T08:58:57+03:00
Происшествия

В Пермском районе полицейские накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя

Всего было изъято более тысячи литров контрафактной продукции
Константин КЯКИНЕН
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фото: кадр из видео ГУ МВД России по Пермскому краюфото: кадр из видео ГУ МВД России по Пермскому краю
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Во время разгрузки фуры с поддельным алкоголем на складе в селе Култаево полицейские задержали четырех человек: двух жителей республики Северная Осетия и двух пермяков.

На складе стражи порядка около 1000 литров спиртосодержащей жидкости и свыше 8,5 тысяч литров готовой продукции. Среди них – виски, водка известных марок и брендов. Кроме того, полицейские изъяли наклейки, пустые бутылки, а также этиловый спирт, предназначенный для производства поддельной продукции.

Следственным отделом по Пермскому району возбуждено уголовное дело. Одному из подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся необходимые экспертизы, расследование продолжается, сообщили в пресс-службе краевой полиции.

Ранее мы писали, что в Перми заблокировали сайт, на котором учили изготавливать атомную бомбу в домашних условиях. На сайте была размещена инструкция, в которой описан способ изготовления взрывного устройства с указанием материалов и процесса сборки, сообщили в краевой прокуратуре.

В Перми накрыли подпольный цех по производству поддельного алкоголя.

ИСТОЧНИК KP.RU

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