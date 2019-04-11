2019-04-11T19:24:34+03:00
Происшествия

«Как сделать атомную бомбу у себя дома». В Перми прокуратура заблокировала сайт с таким содержанием

Суд признал данную информацию запрещенной
Елена ТРЕТЬЯКОВА
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Прокуратура Индустриального района Перми, проверяя, как исполняется закон о противодействии экстремистской деятельности, обнаружила в Интернете сайт, где поэтапно описаны процессы изготовления взрывных устройств.

- В частности, на сайте была размещена инструкция «Как сделать атомную бомбу у себя дома», в которой описан способ изготовления взрывного устройства с указанием материалов и процесса сборки, - сообщили в краевой прокуратуре.

Прокурор Индустриального района обратился в суд с требованием признать данную информацию запрещенной к распространению на территории России и заблокировать сайт. Решением Ленинского районного суда эти требования удовлетворены.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Перми осудили 38-летнего лжетеррориста, который из кафе позвонил в полицию и сообщил, что в этом кафе произойдет взрыв.

Личность лжетеррориста была установлена. Его задержали полицейские и возбудили уголовное дело по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 5 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU

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