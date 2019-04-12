«Уехала на работу и пропала». В Прикамье ищут 35-летнюю женщину

СЕГОДНЯ 07:59 2019-04-12T07:59:51+03:00

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Полиция и родственники разыскивают Светлану Филимонову. 8 апреля 35-летняя женщина уехала из Краснокамска в Закамск на работу и с тех о ней никто не слышал. Она работает продавщицей в торговом центре.

- Заявление в полицию было подано 11 апреля, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю. – Сейчас ведется розыск женщины.

Всех, кто что-либо знает или слышал о местонахождении Светланы, просят сообщить по телефону 8-922-240-11-00 или 02.

Ранее мы писали, что родные 44-летнего альпиниста, который сорвался с 4 этажа, ищут для него доноров. 10 апреля производственный альпинист Дмитрий Ожгибесов сорвался со страховочного троса с 4 этажа. У него многочисленные травмы внутренних органов, переломы ребер. Врачи будут делать еще одну операцию, но очень нужна первая положительная кровь. Если вы хотите помочь Дмитрию, надо взять паспорт и прийти в «Пермскую краевую станцию переливания крови» на Лебедева, 54. Она работает с 8 до 13.30 по будням. Надо сообщить о том, что вы хотите стать донором для Дмитрия Ожгибесова.

ИСТОЧНИК KP.RU