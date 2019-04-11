2019-04-11T12:57:10+03:00
Общество

«Срочно нужна кровь». Родные 44-летнего альпиниста, который сорвался с 4 этажа, ищут для него доноров

Дмитрий Ожгибисов получил очень тяжелые травмы
Елена КОНОВА
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10 апреля 44-летний производственный альпинист Дмитрий Ожгибесов сорвался со страховочного троса с 4 этажа.

- Брат упал прямо на асфальт, - рассказала его сестра Людмила. - Сейчас он в тяжелом состоянии в больнице. У него многочисленные травмы внутренних органов, переломы ребер. Врачи будут делать еще одну операцию, но очень нужна первая положительная кровь. Пожалуйста, помогите. За Дмитрия очень переживают супруга и 13-летний сынишка.

Если вы хотите помочь Дмитрию, надо взять паспорт и прийти в «Пермскую краевую станцию переливания крови» на Лебедева, 54. Она работает с 8 до 13.30 по будням. Надо сообщить о том, что вы хотите стать донором для Дмитрия Ожгибесова.

Внимание! Донорами могут стать здоровые люди, у которых нет заболеваний крови. За 48 часов до сдачи крови нельзя пить спиртное, есть жареную и жирную пищу, молочные продукты.

Если у вас возникнут вопросы, звоните супруге Дмитрия Светлане по телефону 89026494877.

ИСТОЧНИК KP.RU

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