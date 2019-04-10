2019-04-10T09:58:59+03:00
Происшествия

«Заставлял признаться в краже». В Перми полицейского подозревают в избиении 16-летнего студента колледжа

Сотруднику правоохранительных органов грозит срок до 10 лет лишения свободы
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми полицейского подозревают в избиении 16-летнего учащегося колледжа.

Правозащитная организация «Зона права» со ссылкой на адвоката Ольгу Бедерсон сообщили, что в Перми возбуждено уголовное дело по факту превышения должностных полномочий с применением насилия. Санкция предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В СУ СК России по Пермскому краю сообщили, что уголовное дело возбуждено еще в прошлом году.

По словам, адвоката подростка избил сотрудник отдела уголовного розыска Нытвенского района. ЧП случилось 3 сентября 2018 года в одном из пермских колледжей. Во время пары студента вызвали в кабинет директора, где находился сотрудник полиции.

По словам подростка, оперативник потребовал от него признаться в краже и написать явку с повинной. Он отказался и позвонил своим опекунам, которые посоветовали ничего не подписывать.

После этого полицейский якобы вывел мальчика и трижды ударил его. Кроме того, он грозил отправить подростка обратно в детдом, если тот не возьмет вину на себя. Затем они вернулись обратно в кабинет директора. Когда стало известно, что опекуны ученика обратились в прокуратуру, полицейский заявил, что никто подростка больше не задерживает.

В полиции сообщили, что дело обстояло не совсем так.

- Сотрудники нытвенской полиции получили информация о возможной причастности несовершеннолетнего к совершению противоправного деяния, - отмечают в ведомстве. - В присутствии сотрудника учебного учреждения юноше было предложено провести опрос в присутствии родителей. Молодой человек согласился, но затем передумал и попытался убежать. Полицейские догнали его и вернули в учебное учреждение. В дальнейшем сотрудниками органов внутренних дел несовершеннолетний и его родители были опрошены.

ИСТОЧНИК KP.RU

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