2019-04-08T15:02:59+03:00
Общество

В Прикамье районная больница не прошла проверку прокуратуры

Детей принимали вместе со взрослыми
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей БУЛАТОВ
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В районной больнице Большесосновского района прокуратура нашла ряд грубых нарушений. Кабинет психиатра-нарколога не оснащен необходимым оборудованием. Там не было приборов для определения алкоголя в выдыхаемом воздухе, диктофона, а также отсутствовали экспериментально-психологические методики.

Также в больнице не был оборудован изолированный кабинет психолога-нарколога для обслуживания детского населения. Прием детей веля вместе со взрослыми. Кроме того, в медицинском учреждении не проводился регулярный медицинский осмотр лиц, находящихся на диспансерном учете в связи с употреблением с психоактивных веществ. По закону, обследование они должны проходить раз в три месяца, сообщили в краевой прокуратуре.

По результатам проверки в адрес главного врача Большесосновской центральной районной больницы внесено представление, которое находится на рассмотрении.

Ранее мы писали, что в Прикамье в двух районах упразднят суды. В Госдуму поступил соответствующий законопроект. В прошлом году в Юрлинском районном суде рассмотрели всего 5 уголовных дел, в Горнозаводском – 12. За два года объем судебных рассмотрений упал почти в два раза.

ИСТОЧНИК KP.RU

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