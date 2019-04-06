«Стало некого судить». В Прикамье в двух районах упразднят суды

СЕГОДНЯ 16:26 2019-04-06T16:26:55+03:00

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В прошлом году в Юрлинском районном суде рассмотрели всего 5 уголовных дел, в Горнозаводском – 12. За два года объем судебных рассмотрений упал почти в два раза.

В связи с этим депутаты Законодательного собрания обратились в Госдуму с просьбой упразднить суды в этих районах. В Юрле сейчас работают три судьи, в Горнозаводске - пять. Уменьшить их количество не удастся из-за особенностей рассмотрения судебных дел.

В итоге в этих населенных пунктах решили оставить лишь присутственные места, где будут принимать иски от граждан, а судебное делопроизводство передадут в другие районы. Юрлинские дела будут рассматривать в Кудымкарском суде, горнозаводские – в Чусовском.

Уменьшение количества судебных дел в этих районах связано, главным образом, с оттоком населения, а не с резко выросшей законопослушностью граждан. «Все меньше становится истцов и ответчиков, тех, кого нужно судить, - объяснили прикамские депутаты. – Население уезжает из отдаленных районов».

Напомним: в 2014 году в Прикамье уже упразднили пять судов - Юсьвинский, Оханский, Усольский, Березовский и Гремячинский. Их полномочия передали в суды Березников, Губахи, Кудымкара и Нытвы.

ИСТОЧНИК KP.RU