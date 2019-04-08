В Перми за три месяца произошло 79 аварий с участием автобусов

СЕГОДНЯ 11:14 2019-04-08T11:14:16+03:00

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В Перми за три месяца этого года зарегистрировано 79 дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов. Это на 38,6% выше аналогичного показателя прошлого года.

По вине водителей автобусов произошла 21 авария. В них погиб 1 человек и 29 получили ранения.

Госавтоинспекцией усилены меры по стабилизации дорожной аварийности с участием автобусов. Было проверено 1833 автобусов. Пресечено 566 фактов нарушений ПДД водителями общественного транспорта. Запрещена эксплуатация 440 автобусов, в том числе 20 транспортных средств с неисправной тормозной системой и рулевым управлением.

В ГИБДД попросили сообщать о фактах нарушения правил дорожного движения водителем автобуса в дежурную часть полка ДПС по телефону 246-79-00 или 02 (по мобильному телефону 102).

Мы ранее писали, что 6 апреля днем в самом центре Перми столкнулись пассажирский автобус и легковой автомобиль. При столкновении один из пассажиров автобуса упал и получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU