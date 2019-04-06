В Прикамье ранее судимый за пьяную езду 21-летний водитель вновь попался пьяным и без прав

СЕГОДНЯ 10:14 2019-04-06T10:14:39+03:00

На этот раз его приговорили к более длительному сроку

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21-летний житель Прикамья, несмотря на свой молодой возраст, уже успел отработать 400 часов обязательных работ за езду в пьяном виде. Суд также лишил его прав.

Но отсутствие водительского удостоверения не помешало ему снова сесть за руль. И вновь в пьяном виде.

- В январе текущего сотрудники ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Кочевский» остановили автомобиль ВАЗ-21103 под управлением молодого человека, - сообщили в ГУ МВД по Пермскому краю. – Выяснилось, что он не имеет права управления транспортным средством. Кроме того, он находился в состоянии алкогольного опьянения. В 2018 году он уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение правил дорожного движения, совершенное в состоянии алкогольного опьянения. Тогда ему было назначено наказание в виде 400 часов обязательных работ, он был лишен прав на 2,5 года.

На этот раз суд был более суров: 9 месяцев колонии-поселении и лишение права управлять транспортным средством сроком на 2 года 10 месяцев.

Молодой водитель не стал оспаривать приговор районного суда.

ИСТОЧНИК KP.RU