В День Победы в Перми выступит Денис Клявер

СЕГОДНЯ 12:37 2019-04-05T12:37:48+03:00

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Стало известно, что в День Победы в Перми выступит экс-солист группы «Чай вдвоем» Денис Клявер.

Центр по реализации проектов в сфере культуры опубликовал итоги торгов на портале госзакупок. За получасовой концерт на праздновании 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Перми Денис Клявер по контракту получит 638,3 тысяч рублей.

Ранее мы сообщали, что абсолютный победитель конкурса «Учитель года» в Прикамье получит полмиллиона рублей. В финал конкурса вышли 56 человек. Они поборются за победу в семи номинациях - «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог дополнительного образования», «Педагог социально-психологической службы» и «Лидеры воспитания». Торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров состоится 12 апреля в Органном концертном зале Пермской краевой филармонии.

ИСТОЧНИК KP.RU