2019-04-05T11:44:57+03:00
Общество

Абсолютный победитель конкурса «Учитель года» в Прикамье получит полмиллиона рублей

В финал конкурса вышли 56 человек
Константин КЯКИНЕН
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фото: сайт правительства Пермского краяфото: сайт правительства Пермского края
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С 9 по 11 апреля пройдет очный этап XXX Всероссийского конкурса «Учитель года-2019». В финал вышли 56 педагогов. Они поборются за победу в семи номинациях - «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог дополнительного образования», «Педагог социально-психологической службы» и «Лидеры воспитания».

Учителя покажут конкурсный урок, мастер-класс на тему «Эмоциональный интеллект педагога как фактор продуктивности совместной деятельности».

Абсолютный победитель регионального конкурса «Учитель года - 2019» получит премию 500 000 рублей, победители номинаций также получат денежные премии и образовательные стажировки.

Торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров состоится 12 апреля в Органном концертном зале Пермской краевой филармонии.

Напомним, что заочный этап конкурса проходил с 11 по 22 марта. Участие в нем приняли 157 лучших учителей Пермского края.

ИСТОЧНИК KP.RU

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