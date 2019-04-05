Абсолютный победитель конкурса «Учитель года» в Прикамье получит полмиллиона рублей
С 9 по 11 апреля пройдет очный этап XXX Всероссийского конкурса «Учитель года-2019». В финал вышли 56 педагогов. Они поборются за победу в семи номинациях - «Педагог дошкольного образования», «Учитель общего образования», «Педагогический дебют», «Педагог профессионального образования», «Педагог дополнительного образования», «Педагог социально-психологической службы» и «Лидеры воспитания».
Учителя покажут конкурсный урок, мастер-класс на тему «Эмоциональный интеллект педагога как фактор продуктивности совместной деятельности».
Абсолютный победитель регионального конкурса «Учитель года - 2019» получит премию 500 000 рублей, победители номинаций также получат денежные премии и образовательные стажировки.
Торжественная церемония закрытия и награждение победителей и призеров состоится 12 апреля в Органном концертном зале Пермской краевой филармонии.
Напомним, что заочный этап конкурса проходил с 11 по 22 марта. Участие в нем приняли 157 лучших учителей Пермского края.
ИСТОЧНИК KP.RU