В Пермском крае молодой человек отобрал питбайк у владельца
В Осе молодой человек открыто, никого не стесняясь, забрал у владельца питбайк (мини-мотоцикл) «Кайе». Сотрудники группы задержания Росгвардии получили сообщение из дежурной части об угоне.
Во время патрулирования они обратили внимание на молодого человека, который в точности подходил под описание угонщика, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Молодой человек сразу признался, что угнал питбайк и показал, где он его спрятал. Росгвардейцы передали задержанного полицейским. По факту угона проводится проверка.
Ранее мы писали, что в Перми мужчина пошел грабить банкомат с санками. В них он положил молоток, домкрат и кувалду, а также мешок для денег. Но довести преступление до конца он не смог, сработала сигнализация и мужчина убежал. Попытку ограбления зафиксировали камеры, расположенные внутри помещения. По ним оперативники установили личность горе-грабителя.
ИСТОЧНИК KP.RU