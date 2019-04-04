В Пермском крае молодой человек отобрал питбайк у владельца

СЕГОДНЯ 15:35 2019-04-04T15:35:10+03:00

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В Осе молодой человек открыто, никого не стесняясь, забрал у владельца питбайк (мини-мотоцикл) «Кайе». Сотрудники группы задержания Росгвардии получили сообщение из дежурной части об угоне.

Во время патрулирования они обратили внимание на молодого человека, который в точности подходил под описание угонщика, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Молодой человек сразу признался, что угнал питбайк и показал, где он его спрятал. Росгвардейцы передали задержанного полицейским. По факту угона проводится проверка.

Ранее мы писали, что в Перми мужчина пошел грабить банкомат с санками. В них он положил молоток, домкрат и кувалду, а также мешок для денег. Но довести преступление до конца он не смог, сработала сигнализация и мужчина убежал. Попытку ограбления зафиксировали камеры, расположенные внутри помещения. По ним оперативники установили личность горе-грабителя.

ИСТОЧНИК KP.RU