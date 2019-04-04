«Подготовился как надо». В Перми мужчина пошел грабить банкомат с санками
В Перми в декабре прошлого года мужчина попытался ограбить банкомат на ул. Декабристов. Преступник хорошо подготовился к ограблению. На санках он привез молоток, домкрат и кувалду. Но довести преступление до конца он не смог, сработала сигнализация и мужчина убежал.
- На место происшествия прибыли сотрудники Росгвардии и следственно-оперативная группа, - сообщили в пресс-службе краевой полиции. - Сам банкомат повреждений не имел, но в стене напротив была небольшая трещина.
Попытку ограбления зафиксировали камеры, расположенные внутри помещения. По ним оперативники установили личность горе-грабителя. Сотрудники уголовного розыска из отдела полиции Индустриального района совместно с бойцами Росгвардии задержали подозреваемого по «горячим следам».
Суд признал мужчину виновным в покушении на кражу в особо крупном размере и приговорил к 2 годам лишения свободы.
В Перми мужчина с санками пытался ограбить банкомат.
ИСТОЧНИК KP.RU