2019-04-04T11:14:25+03:00
Общество

В Прикамье охотника осудят за незаконное отстрел трех лосей

Ущерб, причиненный министерству природных ресурсов, составил порядка 900 тысяч рублей
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
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В Чусовском районе инспектор охотнадзора обнаружил трупы трех лосей. Он обратился в полицию. Стражи порядка выяснили, что застрелил животных 60-летний мужчина без специального разрешения. К тому же, он убил беременную самку.

Ущерб, причиненный министерству природных ресурсов, составил порядка 900 тысяч рублей. Это является особо крупным размером.

- Возбуждено уголовное дело по факту незаконной охоты, - сообщили в ГУ МВД России по Пермскому краю. - Подозреваемому избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Проводится дознание

Ранее мы писали, что в Прикамье женщина, которую укусила собака, отсудила у владельца животного компенсацию морального вреда. Пес бегал по улице без намордника. Женщина испытала сильный страх. Она обратилась в больницу, где ей была оказана помощь. Там же ей выдали заключение о том, что ей причинен вред здоровью средней тяжести.

ИСТОЧНИК KP.RU

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