2019-04-03T09:38:00+03:00
Общество

В Прикамье женщина, которую укусила собака, отсудила у владельца животного компенсацию морального вреда

Пес бегал по улице без намордника
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Алексей БУЛАТОВ
Изменить размер текста:

В Кунгуре в январе этого года женщину укусила собака. Животное бегало по улице без намордника. Женщина испытала сильный страх. Она обратилась в больницу, где ей была оказана помощь. Там же ей выдали заключение о том, что ей причинен вред здоровью средней тяжести.

С этими документами женщина пошла в суд. Она потребовала у владельца собаки компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Суд признан хозяина собаки виновным в том, что он плохо выполняет свои обязанности по содержанию животных. При определении размера компенсации учитывались тяжесть полученных травм и нравственных страданий – страха и ужаса, которые испытала женщина.

Таким образом, владелец собаки должен заплатить пострадавшей компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей, а также расходы по оказанию юридических услуг - 3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Кунгурского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье работник пилорамы пытался застрелить своего начальника
По факту гибели пожилой женщины от падения снежной глыбы в Березниках возбуждено уголовное дело
Прикамские власти собираются приобрести аппаратуру для видеозаписи почти на 200 млн рублей
Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ
«Была безумно рада видеть малышку». В Прикамье судебные приставы вернули женщине 4-месячную дочь, которую похитил отец девочки
В Прикамье врач-педиатр заплатила штраф за смерть 6-летней девочки
В Перми участники марафона получат дополнительные льготы и бонусы
В Прикамье автогрейдер насмерть задавил 50-летнего мужчину
Министерство обороны РФ заплатит родителям погибшего пермского солдата компенсацию в 3 млн рублей
В Перми 12-летний школьник, перебегавший дорогу, попал под колеса автомобиля
"Плохо мыли посуду". В Прикамье в столовых детсадов выявлены многочисленные нарушения
В Перми открылась регистрация на Тотальный диктант - 2019
В Прикамье 41-летнюю женщину задержали за убийство мужа
В Прикамье глыба льда убила 82-летнюю пенсионерку, а снегоуборочная машина насмерть сбила пешехода
В пермской школе из-за пожара эвакуировали 250 человек
Дмитрий Медведев оценил цифровизацию здравоохранения Прикамья
Дмитрий Медведев рассказал, какими пользуется соцсетями
Дмитрий Медведев в Перми познакомился с промоботом
В Кудымкаре погиб известный врач-офтальмолог
В Прикамье студента осудили за кражу продуктов и денег из магазина
В Перми 1,5-годовалую девочку увезли на «скорой» в больницу после отравления газом
Дмитрий Медведев в Перми: премьер-министр познакомился с работой электронной поликлиники
Сбербанк одобрил сделки с эскроу-счетами на 102 миллиарда рублей
«Выложил интимные фото подруги». Житель Прикамья предстанет перед судом