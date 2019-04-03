В Прикамье женщина, которую укусила собака, отсудила у владельца животного компенсацию морального вреда

СЕГОДНЯ 09:36 2019-04-03T09:38:00+03:00

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В Кунгуре в январе этого года женщину укусила собака. Животное бегало по улице без намордника. Женщина испытала сильный страх. Она обратилась в больницу, где ей была оказана помощь. Там же ей выдали заключение о том, что ей причинен вред здоровью средней тяжести.

С этими документами женщина пошла в суд. Она потребовала у владельца собаки компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей.

Суд признан хозяина собаки виновным в том, что он плохо выполняет свои обязанности по содержанию животных. При определении размера компенсации учитывались тяжесть полученных травм и нравственных страданий – страха и ужаса, которые испытала женщина.

Таким образом, владелец собаки должен заплатить пострадавшей компенсация морального вреда в размере 70 тысяч рублей, а также расходы по оказанию юридических услуг - 3 тысячи рублей, сообщили в пресс-службе Кунгурского суда.

ИСТОЧНИК KP.RU