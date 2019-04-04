Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков на трассе Пермь–Березники
В Березниках сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков на трассе Пермь–Березники.
Авария произошла 1 апреля на 154 километре трассы Пермь – Березники около деревни Романово. 49-летний водитель грузовика МАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с КАМАЗом. В это же время в направлении Березников двигался рейсовый автобус Пермь – Соликамск. Водитель не успел вовремя среагировать на ДТП перед ним и совершил наезд на МАЗ с последующим съездом на обочину.
В результате аварии 46-летний пассажир КАМАЗа от полученных травм скончался на месте. Водители КАМАЗа и автобуса госпитализированы с многочисленными переломами. Шесть пассажиров автобуса не пострадали.
Ранее мы писали, что в Березниках «ГАЗель» насмерть сбила пешехода во дворе дома. Водитель сдавал задним ходом и не заметил человека
ИСТОЧНИК KP.RU