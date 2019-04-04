2019-04-04T08:18:15+03:00
Происшествия

Возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков на трассе Пермь–Березники

МАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения, спровоцировав серьезную аварию
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
фото: ГУ МВД России по Пермскому краюфото: ГУ МВД России по Пермскому краю
Изменить размер текста:

В Березниках сотрудниками полиции возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП с участием автобуса и двух грузовиков на трассе Пермь–Березники.

Авария произошла 1 апреля на 154 километре трассы Пермь – Березники около деревни Романово. 49-летний водитель грузовика МАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с КАМАЗом. В это же время в направлении Березников двигался рейсовый автобус Пермь – Соликамск. Водитель не успел вовремя среагировать на ДТП перед ним и совершил наезд на МАЗ с последующим съездом на обочину.

В результате аварии 46-летний пассажир КАМАЗа от полученных травм скончался на месте. Водители КАМАЗа и автобуса госпитализированы с многочисленными переломами. Шесть пассажиров автобуса не пострадали.

Ранее мы писали, что в Березниках «ГАЗель» насмерть сбила пешехода во дворе дома. Водитель сдавал задним ходом и не заметил человека

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Прикамье охотника осудят за незаконное отстрел трех лосей
В Перми создадут виртуальные концертные залы
Более 900 млн рублей направят из федерального бюджета на строительство Чусовского моста и обхода Чусового
В Перми отремонтируют треснувший дом за 32 млн рублей
«Подготовился как надо». В Перми мужчина пошел грабить банкомат с санками
Пермская школа «Точка» получит из федерального бюджета два миллиона рублей на создание студии дизайна
В Перми после реконструкции улица Революции превратится в современную магистраль
В Перми на следующей неделе откроются 17 пунктов выдачи сертификатов в детские лагеря
В Прикамье коммунальщики заплатят за отключение горячей воды на месяц
Пермяки чаще стали летать самолетами за границу
Роспотребнадзор Прикамья: пора ставить прививки от клещевого энцефалита
В Перми выбран новый президент хоккейного клуба «Молот»
Пермячку осудили за липовый больничный
Первая пробная партия пермского мороженого отправлена в Китай
«Думал, что настало лето». В Прикамье мальчик гулял по улице в шортах и сланцах
В Перми впервые пройдет Всероссийский полумарафон «Забег.РФ»
Руководителя Лысьвенской чулочно-перчаточной фабрики будут судить за невыплату зарплаты
В Перми «Нива» сбила насмерть пешехода, который переходил дорогу в неположенном месте
В Пермском крае началась подготовка к шествию «Бессмертного полка» на 9 мая
Мэрия берет под защиту бесхозные могилы известных пермяков
Педофила из Краснокамска отправили на принудительное лечение
Главный тренер ФК «Звезда» Константин Парамонов: «Вторая лига наш миллионный город не устраивает»
В Пермском крае задержаны братья, которые похищали деньги материнского капитала
В Прикамье работник пилорамы пытался застрелить своего начальника
По факту гибели пожилой женщины от падения снежной глыбы в Березниках возбуждено уголовное дело
Прикамские власти собираются приобрести аппаратуру для видеозаписи почти на 200 млн рублей
В Прикамье женщина, которую укусила собака, отсудила у владельца животного компенсацию морального вреда
Дмитрий Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ