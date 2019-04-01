2019-04-01T14:07:05+03:00
Происшествия

В Березниках «ГАЗель» насмерть сбила пешехода во дворе дома

Водитель сдавал задним ходом и не заметил человека
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Березниках сегодня, 1 апреля, произошла авария со смертельным исходом.

- 48-летний водитель автомобиля «ГАЗель» во дворе дома по у. Юбилейной, 94 сдавал задним ходом и не заметил пешехода, - сообщили в ГИБДД Березников. - В результате наезда мужчина скончался на месте

Личность погибшего устанавливается. По факту смертельного ДТП проводится проверка.

Тем временем, в Перми ищут водителя, сбившего 14-летнего подростка на перекрестке. Школьник шел на зеленый сигнал светофора. Авария произошла сегодня, 1 апреля в 6.20 в Свердловском районе Перми.

- Неустановленный автомобиль двигался по улице Яблочкова, - сообщили в городском управлении ГИБДД. – По предварительной информации, при повороте на ул. Куйбышева водитель авто не пропустил школьника, который переходил дорогу на разрешающий сигнал светофора. И в районе дома №137 совершил наезд на подростка. Школьник получил травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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