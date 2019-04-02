В Перми столкнулись два автобуса, четыре человека пострадали

СЕГОДНЯ 11:54 2019-04-02T11:54:10+03:00

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2 апреля в Мотовилихинском районе Перми произошло дорожно-транспортное происшествие с участием двух автобусов.

- Около 12 часов дня у дома №39 по улице Тургенева водитель автобуса МАЗ, по предварительной информации, не выдержал безопасную дистанцию при движении, - сообщили в пресс-службе краевого ГИБДД. - Он допустил столкновение с автобусом марки МАН, который остановился на пешеходном переходе, чтобы пропустить людей.

Четверым пострадавшим в ДТП пассажирам оказана медицинская помощь. На месте ДТП работают сотрудники полиции, выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Пермском крае при столкновении пассажирского автобуса и грузовиков погиб один человек.

Авария произошла вчера, 1 апреля, в пяти километрах от деревни Романово на трассе Пермь-Березники в 21.22. Дорога была полностью перекрыта.

- На 154 километре трассы водитель автомобиля МАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, - сообщили в краевой полиции. - В грузовые автомобили врезался пассажирский автобус. Погиб 47-летний пассажир КамАЗа. Кроме того, пострадали КамАЗа и водитель автобуса.

ИСТОЧНИК KP.RU