В Пермском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовиками, один человек погиб
В Пермском крае при столкновении пассажирского автобуса и грузовиков погиб один человек.
Авария произошла вчера, 1 апреля, в пяти километрах от деревни Романово на трассе Пермь-Березники в 21.22. Дорога была полностью перекрыта.
- На 154 километре трассы водитель автомобиля МАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, - сообщили в краевой полиции. - В грузовые автомобили врезался пассажирский автобус. Погиб 47-летний пассажир КамАЗа. Кроме того, пострадали КамАЗа и водитель автобуса.
Оба водителя отправлены в больницу. Рейсовый автобус следовал из Перми в Соликамск, в нем находились, по предварительным данным, шесть человек. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, сообщили в ведомстве.
Ранее мы писали, что в Березниках «ГАЗель» насмерть сбила пешехода во дворе дома. Водитель сдавал задним ходом и не заметил человека
ИСТОЧНИК KP.RU