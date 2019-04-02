В Пермском крае пассажирский автобус столкнулся с грузовиками, один человек погиб

СЕГОДНЯ 07:25 2019-04-02T08:02:10+03:00

В автобусе Пермь – Соликамск находились шесть человек

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В Пермском крае при столкновении пассажирского автобуса и грузовиков погиб один человек.

Авария произошла вчера, 1 апреля, в пяти километрах от деревни Романово на трассе Пермь-Березники в 21.22. Дорога была полностью перекрыта.

- На 154 километре трассы водитель автомобиля МАЗ с прицепом выехал на полосу встречного движения и допустил столкновение с автомобилем КамАЗ, - сообщили в краевой полиции. - В грузовые автомобили врезался пассажирский автобус. Погиб 47-летний пассажир КамАЗа. Кроме того, пострадали КамАЗа и водитель автобуса.

Оба водителя отправлены в больницу. Рейсовый автобус следовал из Перми в Соликамск, в нем находились, по предварительным данным, шесть человек. Никто из пассажиров автобуса не пострадал, сообщили в ведомстве.

Ранее мы писали, что в Березниках «ГАЗель» насмерть сбила пешехода во дворе дома. Водитель сдавал задним ходом и не заметил человека

ИСТОЧНИК KP.RU