2019-04-01T08:11:04+03:00
Общество

В Перми арестовали автозаправку

Владельцы автозаправочной станции задолжали более 50 миллионов рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Перми судебные приставы наложили арест на автозаправочную станцию, расположенную в деревне Хмели на ул. Шоссе Космонавтов, 310.

- АЗС принадлежит ООО «Либерта», - сообщили в службе судебных приставов. - Согласно исполнительным документам взыскание в размере более 50 миллионов рублей производится в пользу ООО «Газпромнефть - Региональные продажи». Заправка является залоговым имуществом, на которое может быть обращено взыскание в счет погашения задолженности. В целях возврата многомиллионной задолженности представители «Газпромнефть» обратились к судебным приставам, которые наложили арест на автозаправочную станцию.

Ранее мы писали, что в Прикамье приставы за долги арестовали котельную. Администрация Всеволодо-Вильвенского городского поселения задолжала более 7 млн рублей. Предварительная стоимость арестованного имущества составила более 2 млн рублей. Сейчас готовится пакет документов для передачи имущества на реализацию. Работа по взысканию долга продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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