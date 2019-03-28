2019-03-28T12:48:36+03:00
Общество

В Прикамье приставы за долги арестовали котельную

Администрация Всеволодо-Вильвенского городского поселения задолжала более 7 млн рублей
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Прикамье котельная оказалась под арестом за долги перед предприятием ТЭК. Администрация Всеволодо-Вильвенского городского поселения накопила задолженность за газ, тепло и электроэнергию в размере более 7 млн рублей.

Как сообщили в службе судебных приставов Прикамья, в добровольном порядке орган местного самоуправления долг не погашал. Поэтому инспекторы были вынуждены наложить арест на котельную и находящееся в ней оборудование.

- Предварительная стоимость арестованного имущества составила более 2 млн рублей, - отметили в ведомстве. - Сейчас готовится пакет документов для передачи имущества на реализацию. Работа по взысканию долга продолжается.

Ранее мы писали, что в Прикамье судебные приставы забрали у бизнес-леди 2 шубы и 14 пальто. Жительница Добрянки задолжала по коммунальным платежам более 180 тысяч рублей. Платить за коммуналку она не желала, долг самостоятельно не погашала.

ИСТОЧНИК KP.RU

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