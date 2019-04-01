Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова будет выступать за Пермский край

СЕГОДНЯ 07:13 2019-04-01T07:13:25+03:00

Она встала в пару с воспитанником пермской школы фигурного катания Алексеем Новоселовым

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Олимпийская чемпионка Сочи-2014 Ксения Столбова после тяжелой травмы и разрыва с партнером Федором Климовым возвращается на лед. Теперь она будет выступать в паре с воспитанником пермской школы фигурного катания Алексеем Новоселовым. В период с 2014 по 2018 год Новоселов выступал за сборную Франции и вместе с Лолой Эсбрат становился чемпионом страны.

Тренироваться они будут в Перми под руководством Павла Слюсаренко и Николая Морозова.

- Надеюсь, что это пара выйдет на олимпийский уровень и будет представлять честь России на крупнейших турнирах, - сообщила Татьяна Тарасова.

Столбова заключила контракт с «Центром спортивной подготовки Пермского края» и официально будет представлять наш регион. Главная цель нового дуэта – удачное выступление на XXIV Зимним Олимпийских играх, которые пройдут с 2 по 20 февраля 2022 года в столице Китая Пекине.

ИСТОЧНИК KP.RU