В Перми Татьяна Тарасова открыла турнир своего имени

СЕГОДНЯ 05:57 2019-03-28T08:00:45+03:00

В Перми будет тренироваться пара Ксения Столбова со своим новым партнером Алексеем Новоселовым, который родом из нашего города.

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27 марта в СК им. Сухарева стартовал турнир по фигурному катанию на призы Заслуженного тренера СССР Татьяны Тарасовой. Участие в турнире принимают воспитанники Этери Тутберидзе, Алексея Мишина, Тамары Москвиной, Евгения Плющенко, Николая Морозова и других известных тренеров. Более 300 спортсменов разыграют награды в одиночном, парном и синхронном катании.

Татьяна Тарасова лично открыла турнир своего имени. Легендарная наставница отметила, что всегда рада приезжать в Пермь.

- Пермская школа фигурного катания подарила миру олимпийских чемпионов – Татьяну Тотьмянину и Максима Транькова, - отметила Татьяна Анатольевна. - Здесь подготовили многих прославленных чемпионов мира среди юниоров. На протяжении последних 25 лет Пермь никогда не уезжает без медалей с юниорских чемпионатов мира. На первенстве страны ежегодно выступает по 5-8 пар. И это дорогого стоит, это говорит о том, что в Перми работают настоящие профессионалы своего дела, фанаты фигурного катания. Кроме того, именно в Пермь приезжают юные фигуристы со всей страны и здесь из них делают мастеров международного класса, заслуженных мастеров спорта. А это, поверьте, очень тяжелый труд и я очень уважаю его.

Татьяна Тарасова также отметила, что в Перми начинает работу знаменитый тренер и хореограф Николай Морозов, он будет помогать в постановках программ пермским парам.

Также в Перми будет тренироваться олимпийская чемпионка по фигурному катанию Ксения Столбова. Ее новый партнер – Алексей Новоселов начинал карьеру в пермском «Орленке». И сейчас пара будет готовиться к Олимпийским играм в Перми.

- Надеюсь, что это пара выйдет на олимпийский уровень и будет представлять честь России на крупнейших турнирах, - заключила Татьяна Тарасова.

Отметим, что турнир имени Татьяны Тарасовой продлится в Перми до 30 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU