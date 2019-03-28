"Я не видел, как росла моя дочка". Отцу пермячки, которую 41 год назад перепутали в роддоме, выплатят миллион рублей компенсации

СЕГОДНЯ 11:00 2019-03-28T11:00:54+03:00

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Все случилось 41 год назад в Пожве (это Юсьвенский район), где две мамы – Римма Швецова и Юлия Савельева - в местном роддоме с разницей в несколько минут родили дочек.

В какой момент младенцев перепутали, ни Римма Павловна, ни Юлия Ивановна не знают до сих пор. Хотя первые сомнения появились, когда девочкам не было еще и года. Швецовы приехали к Савельевым в гости, и Римма Павловна просто обомлела, как Танюшка - дочка Юлии - похожа на ее старшую дочь Женю. И в то же время ее собственная дочь Вероника как будто чужая - они с мужем оба темноволосые, кареглазые, а Ника - блондинка с голубыми глазами.

Женщина сразу же поделилась своими сомнениями с Юлией Савельевой, но та отказывалась поверить в то, что девочек перепутали. На дворе был 78-й год, о ДНК тогда ничего и не слышали.

Муж Риммы Швецовой очень быстро почуял неладное, он невзлюбил Нику и всю жизнь думал, что жена этого ребенка нагуляла. В итоге Анатолий начал выпивать, а вскоре ушел из семьи.

- Мама воспитывала нас одна, держала строго, но я всегда чувствовала, как она меня любит, - говорит Вероника. Сейчас она сама мама, растит с мужем двоих сыновей.

А вот Танюша росла в доме Савельевых всеобщей любимицей, хотя характер был - огонь. Такое поведение дочери особенно бросалось в глаза на фоне темперамента всех остальных членов семьи: Юлия Ивановна и Николай Георгиевич спокойные, неконфликтные люди.

У Тани жизнь сложилась не так удачно: она бросила мужа с двумя маленькими детьми. Сейчас она живет с другим мужчиной в гражданском браке.

Кто ее настоящая дочь – Вероника или Таня – этот вопрос не давал покоя Римме Павловне почти 40 лет. Выяснить правду помогла генетическая экспертиза, которая подтвердила многолетние догадки: Вероника - биологическая дочь Савельевых, а Таня - Швецовых.

Вероника, Римма Павловна и Юлия Ивановна обратились в суд с иском к минздраву Пермского края. Вероника и Юлия Ивановна требовали по 10 миллионов, Римма Швецова - 12. Однако суд Ленинского района решил, что им выплатят только по миллиону рублей.

А на этой неделе был рассмотрен иск биологического отца Вероники Николая Савельева. Как сообщили в Ленинском суде, мужчина обратился с иском о взыскании компенсации морального вреда, который только два года назад узнал, что всю жизнь воспитывал неродную дочь.

- Суд пришел к выводу, что подмена детей действительно состоялась в Пожвинском родительном отделении Юсьвенской больницы, - сообщается на сайте суда. – Это привело к нарушению личных неимущественных прав и нематериальных благ истца, в том числе было нарушено право на участие в воспитании родного биологического ребенка, право ребенка на имя и фамилию биологического отца.

В итоге суд удовлетворил исковые требования частично – мужчине будет выплачен один миллион компенсации морального вреда.

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ИСТОЧНИК KP.RU