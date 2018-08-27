2018-08-27T15:21:31+03:00
Общество

Пермячкам, которых 40 лет назад перепутали в роддоме, выплатили по миллиону рублей компенсации

А они просили в десять раз больше
Вероника РАНГУЛОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Вероника (слева) и Татьяна (справа)Вероника (слева) и Татьяна (справа)Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

Сорок лет назад из-за ошибки медиков в роддоме перепутали двух девочек. И это запустило цепь событий. Одна семья распалась, потому что отец подозревал, нутром чуял, что воспитывает чужого ребенка. А в другой неконфликтные спокойные родители воспитывали девочку со взрывным темпераментом и много лет не знали покоя…

Когда вскрылась правда, участники этой истории подали иски к минздраву Пермского края на большие суммы. Перепутанные женщины говорят, что прожили чужие жизни.

На днях суд Ленинского района решил, что им выплатят по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда, хотя женщины просили в десять больше.

«Мы не могли просто поменяться детьми»

7 марта 1978 года в Пожве две мамы - Римма Швецова и Юлия Савельева - родили дочек с разницей в несколько минут.

- Детей тогда приносили только на кормление, распеленывать не давали - одни глазки и щечки видно, - рассказывает Римма Павловна. - И бирочки никому из детей почему-то не повесили.

В какой момент младенцев перепутали, ни Римма Павловна, ни Юлия Ивановна не знают до сих пор. Хотя первые сомнения появились, когда девочкам не было еще и года. Швецовы решили навестить Савельевых и приехали к ним в гости - семьи живут в соседних поселках, в восьми километрах друг от друга.

Римма Павловна просто обомлела, как Танюшка - дочка Юлии - похожа на ее старшую дочь Женю. И в то же время ее собственная дочь Вероника как будто чужая - они с мужем оба темноволосые, кареглазые, а Ника - блондинка с голубыми глазами.

Женщина сразу же поделилась своими сомнениями с Юлией Савельевой, но та отказывалась поверить в то, что девочек перепутали.

- Что нам было делать? Просто поменяться обратно тоже нельзя, - говорит Юлия Савельева. - Надо же было как-то доказать это, а как? На дворе 78-й год, мы еще и знать не знали про тесты ДНК.

Вероника росла нелюбимой дочкой

Муж Риммы Швецовой очень быстро почуял неладное, он невзлюбил Нику и всю жизнь думал, что жена этого ребенка нагуляла. В итоге их брак затрещал по швам, Анатолий начал выпивать, а вскоре встретил другую женщину и ушел из семьи.

- Мама воспитывала нас одна, держала строго, но я всегда чувствовала, как она меня любит, - говорит Вероника. Сейчас она сама мама, растит с мужем двоих сыновей.

А вот Танюша росла в доме Савельевых всеобщей любимицей, хотя характер был - огонь. Даже отец, занимавший солидный милицейский пост, не мог найти управу на взбалмошную девчонку: чуть что не по ней - сразу устраивала скандал.

Такое поведение дочери особенно бросалось в глаза на фоне темперамента всех остальных членов семьи: Юлия Ивановна и Николай Георгиевич спокойные, неконфликтные люди.

У Тани жизнь сложилась не так удачно: она бросила мужа с двумя маленькими детьми. Сейчас она живет с другим мужчиной в гражданском браке.

Все подтвердила экспертиза ДНК

Энергичная Римма Павловна, устав от домыслов, пыталась провести собственное расследование, кто ее настоящая дочь - Вероника или Таня? Но в больнице, где обе девочки появились на свет, уже несколько раз поменялся персонал, а родильное отделение закрылось.

Архив с медицинскими документами за 1978 год сгорел. Выяснить правду помогла генетическая экспертиза, которая подтвердила многолетние догадки: Вероника - биологическая дочь Савельевых, а Таня - Швецовых.

Вероника, Римма Павловна и Юлия Ивановна обратились в суд с иском к минздраву Пермского края. Вероника и Юлия Ивановна требовали по 10 миллионов, Римма Швецова - 12.

- В суде мы смогли доказать, что подмена действительно произошла в роддоме, - сообщил «Комсомолке» адвокат Игорь Саввин. - Однако суд вынес решение выплатить истцами только по одному миллиону рублей каждой. Денежные средства будут взысканы из казны Российской Федерации.

Решение суда не устроило ни Веронику, ни женщин, которые вырастили чужих детей. Как сообщил адвокат, они уже подали апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Кроме того, иск к минздраву на сумму в десять миллионов рублей подала и вторая перепутанная в роддоме, Татьяна Савельева, которая из-за болезни не могла это сделать раньше.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Их перепутали в роддоме». Пермячка судится с Минздравом РФ (подробнее)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Отец Дмитрий Смирнов: Залюбили наших мужчин. Вот они и боятся жениться
Россия снова оказалась на краю демографического обрыва. В детородный возраст вступает поколение кризисных 1990 годов — самое малочисленное в современной истории. Как спасти Россию от вымирания?
Экспедиция «КП» по Волге: Что в голове у Родины
Журналисты «КП» Дмитрий Стешин, Владимир Ворсобин и Виктор Гусейнов плывут по Волге в резиновой лодке и уже добрались до Волгограда, где не могли не сделать остановку и сходить на Мамаев курган — к монументу Родины-матери [видео]
Google назвал маньяка Чикатило «выдающимся выпускником» РГУ, поставив в один ряд с Александром Солженицыным и Викторией Лопыревой
Поисковик автоматически определил «популярность» убийцы, на совести которого свыше полусотни жертв, по его упоминаемости в Интернете
Алексей Евсюков, народный артист России: Надеюсь, Иосиф Кобзон наберется сил и еще споет на 100-летии комсомола
Об этом известный композитор, который 40 лет аккомпанирует великому певцу и навещал его на днях, заявил накануне Дня шахтера в эфире Радио "Комсомольская правда" [видео, аудио]
Новости 24
В городах Кизеловского угольного бассейна медицина становится доступнее
В Перми посадили директора ООО «Лестрейд», который скрыл от налогов 142 млн рублей
Пермяков с Днем набережной поздравит «Несчастный случай»
22-летний житель Прикамья, вышедший на свободу, снова совершил кражу
В Перми двое парней насмерть забили прохожего в центре Перми
В Перми сотрудник ФСИН избил адвоката у входа в кафе
В Березниках пожарные спасли мужчину, который был без сознания
В День знаний в Перми будет запрещена продажа алкоголя
Пермяк отсудил деньги за неисправный автомобиль
Соцсети: в Перми восемь экипажей полиции ловили лихача
20-летний пермяк сделал программу для создания мема без помощи человека
В Перми на три дня будет отключен светофор
В Перми у детского садика на Гайве нашли выброшенные ртутные градусники
Пес-алабай Лаваш, получивший в Перми 12 ножевых ранений, впервые вышел на прогулку
В Прикамье произошла смертельная авария на автотрассе «Пермь – Ильинский»
К пермским электричкам будут цеплять еще два детских вагона
В Instagram появилось видео посадки авиалайнера в Перми в непростых погодных условиях
Пермская звезда «Реальных пацанов» присоединилась к флешмобу DJ Smash «Падающая звезда»
В Пермском крае ночью вышел из дома и пропал 43-летний мужчина
В Прикамье из горевшей пятиэтажки эвакуировали троих детей
Очевидцы выложили видео массового ДТП у «Гознака» в Перми
В Перми банда псевдогазовиков грабила пенсионеров
В Перми в воскресенье отключат сразу несколько светофоров
В сентябре откроется прямой рейс из Перми в Минеральные Воды
В Прикамье в ДТП с грузовиком погиб водитель Prado
Жители Прикамья смогут получить медсправки в садик по субботам
В Прикамье у двухлетнего ребенка выявили корь
В Перми улицу Николая Островского закрыли на ремонт
В Перми водитель иномарки сбил 8-летнюю девочку