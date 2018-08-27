Пермячкам, которых 40 лет назад перепутали в роддоме, выплатили по миллиону рублей компенсации

СЕГОДНЯ 15:19 2018-08-27T15:21:31+03:00

А они просили в десять раз больше

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Сорок лет назад из-за ошибки медиков в роддоме перепутали двух девочек. И это запустило цепь событий. Одна семья распалась, потому что отец подозревал, нутром чуял, что воспитывает чужого ребенка. А в другой неконфликтные спокойные родители воспитывали девочку со взрывным темпераментом и много лет не знали покоя…

Когда вскрылась правда, участники этой истории подали иски к минздраву Пермского края на большие суммы. Перепутанные женщины говорят, что прожили чужие жизни.

На днях суд Ленинского района решил, что им выплатят по миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда, хотя женщины просили в десять больше.

«Мы не могли просто поменяться детьми»

7 марта 1978 года в Пожве две мамы - Римма Швецова и Юлия Савельева - родили дочек с разницей в несколько минут.

- Детей тогда приносили только на кормление, распеленывать не давали - одни глазки и щечки видно, - рассказывает Римма Павловна. - И бирочки никому из детей почему-то не повесили.

В какой момент младенцев перепутали, ни Римма Павловна, ни Юлия Ивановна не знают до сих пор. Хотя первые сомнения появились, когда девочкам не было еще и года. Швецовы решили навестить Савельевых и приехали к ним в гости - семьи живут в соседних поселках, в восьми километрах друг от друга.

Римма Павловна просто обомлела, как Танюшка - дочка Юлии - похожа на ее старшую дочь Женю. И в то же время ее собственная дочь Вероника как будто чужая - они с мужем оба темноволосые, кареглазые, а Ника - блондинка с голубыми глазами.

Женщина сразу же поделилась своими сомнениями с Юлией Савельевой, но та отказывалась поверить в то, что девочек перепутали.

- Что нам было делать? Просто поменяться обратно тоже нельзя, - говорит Юлия Савельева. - Надо же было как-то доказать это, а как? На дворе 78-й год, мы еще и знать не знали про тесты ДНК.

Вероника росла нелюбимой дочкой

Муж Риммы Швецовой очень быстро почуял неладное, он невзлюбил Нику и всю жизнь думал, что жена этого ребенка нагуляла. В итоге их брак затрещал по швам, Анатолий начал выпивать, а вскоре встретил другую женщину и ушел из семьи.

- Мама воспитывала нас одна, держала строго, но я всегда чувствовала, как она меня любит, - говорит Вероника. Сейчас она сама мама, растит с мужем двоих сыновей.

А вот Танюша росла в доме Савельевых всеобщей любимицей, хотя характер был - огонь. Даже отец, занимавший солидный милицейский пост, не мог найти управу на взбалмошную девчонку: чуть что не по ней - сразу устраивала скандал.

Такое поведение дочери особенно бросалось в глаза на фоне темперамента всех остальных членов семьи: Юлия Ивановна и Николай Георгиевич спокойные, неконфликтные люди.

У Тани жизнь сложилась не так удачно: она бросила мужа с двумя маленькими детьми. Сейчас она живет с другим мужчиной в гражданском браке.

Все подтвердила экспертиза ДНК

Энергичная Римма Павловна, устав от домыслов, пыталась провести собственное расследование, кто ее настоящая дочь - Вероника или Таня? Но в больнице, где обе девочки появились на свет, уже несколько раз поменялся персонал, а родильное отделение закрылось.

Архив с медицинскими документами за 1978 год сгорел. Выяснить правду помогла генетическая экспертиза, которая подтвердила многолетние догадки: Вероника - биологическая дочь Савельевых, а Таня - Швецовых.

Вероника, Римма Павловна и Юлия Ивановна обратились в суд с иском к минздраву Пермского края. Вероника и Юлия Ивановна требовали по 10 миллионов, Римма Швецова - 12.

- В суде мы смогли доказать, что подмена действительно произошла в роддоме, - сообщил «Комсомолке» адвокат Игорь Саввин. - Однако суд вынес решение выплатить истцами только по одному миллиону рублей каждой. Денежные средства будут взысканы из казны Российской Федерации.

Решение суда не устроило ни Веронику, ни женщин, которые вырастили чужих детей. Как сообщил адвокат, они уже подали апелляционную жалобу в Пермский краевой суд. Кроме того, иск к минздраву на сумму в десять миллионов рублей подала и вторая перепутанная в роддоме, Татьяна Савельева, которая из-за болезни не могла это сделать раньше.

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