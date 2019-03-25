В Прикамье мужчина обокрал пенсионера прямо в продуктовом магазине

СЕГОДНЯ 07:41 2019-03-25T07:41:16+03:00

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В Березниках среди белого дня в продуктовом магазине ограбили 70-летнего пенсионера. Грабитель просто забрал деньги у пожилого человека. Потерпевший сообщил в полицию и по приметам сотрудниками полка патрульно-постовой службы вор был задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу мужчина.

Грабитель водворен в изолятор временного содержания. Похищенные деньги изъяты и возвращены пожилому человеку. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее мы писали еще об одном преступлении в Березниках в выходные. Там полицейские задержали 54-летнего мужчину, который с ножом напал на знакомого.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ранее судимый местный житель, он нигде не работает, поссорился со своим знакомым и два раза ударил его ножом. 50-летний потерпевший с ранением брюшной полости был госпитализирован в больницу. Экспертиза показала, что мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU