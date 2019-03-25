2019-03-25T07:41:16+03:00
Происшествия

В Прикамье мужчина обокрал пенсионера прямо в продуктовом магазине

Грабитель был задержан сотрудниками полка патрульно-постовой службы
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
Изменить размер текста:

В Березниках среди белого дня в продуктовом магазине ограбили 70-летнего пенсионера. Грабитель просто забрал деньги у пожилого человека. Потерпевший сообщил в полицию и по приметам сотрудниками полка патрульно-постовой службы вор был задержан. Им оказался 31-летний ранее судимый за кражу мужчина.

Грабитель водворен в изолятор временного содержания. Похищенные деньги изъяты и возвращены пожилому человеку. По факту грабежа возбуждено уголовное дело, ведется следствие.

Ранее мы писали еще об одном преступлении в Березниках в выходные. Там полицейские задержали 54-летнего мужчину, который с ножом напал на знакомого.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, ранее судимый местный житель, он нигде не работает, поссорился со своим знакомым и два раза ударил его ножом. 50-летний потерпевший с ранением брюшной полости был госпитализирован в больницу. Экспертиза показала, что мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми пункты выдачи сертификатов в детские лагеря откроются в апреле
В школах Пермского края появятся пункты сбора батареек
В Перми автобус №34 будет обслуживать частный перевозчик
«Сбили женщину и повредили два автомобиля». В Прикамье пьяная компания на «ВАЗе» устроила гонки в центре города
В Прикамье определили лучших «летающих лыжниц» мира
«Парма» проиграла аутсайдеру Единой Лиги ВТБ
За сутки в пожарах в Пермском крае погибли пять человек
«На автобусе ехать больше часа». Дочке пермячки дали место в детсаду за 20 километров от дома
В Перми состоится концерт, посвященный памяти погибших в трагедии в Кемерово
В аварии в центре Перми пострадали три девушки
22-летний пермяк до полусмерти избил приятеля
"При ДТП приезжаем в течение 10 минут". Врачи "скорой" в Перми рассказали, сколько времени едут к экстренным больным
В Прикамье глыба льда, упавшая на автомобиль, травмировала 37-летнюю женщину
В Прикамье из воды достали тело мужчины
В Прикамье полицейские задержали 54-летнего мужчину, который с ножом напал на знакомого
Следователи просят пермяков опознать мужчину, найденного в лесу у трассы
Росстат сообщил о дефиците чиновников в Пермском крае и о том, сколько они получают
В Перми брокер-мошенник из «Витуса» и «Кастом капитала», обманувший клиентов на 11 миллионов, отсидит 6 лет
В Прикамье пожилой отчим избивал 8-летнюю девочку
В Прикамье мужчина заявил, что бывшая жена украла у него 200 тысяч рублей