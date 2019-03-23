В Прикамье полицейские задержали 54-летнего мужчину, который с ножом напал на знакомого
В Березниках местные сотрудники полиции задержали 54-летнего мужчину, который подозревается в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю, накануне днем ранее судимый местный житель, он нигде не работает, поссорился со своим знакомым и два раза ударил его ножом.
50-летний потерпевший с ранением брюшной полости был госпитализирован в больницу. Экспертиза показала, что мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. По данному факту возбуждено уголовное дело.
Тем временем, в Лысьве осудили мужчину за ложный донос. Он позвонил в полицию и сообщил, что его бывшая жена похитила из кармана его брюк 200 тысяч рублей. Однако в ходе проверки выяснилось, что он оговорил женщину.
Суд признал мужчину виновным и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU