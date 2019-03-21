«Выбежал на середину дороги». 7-летний мальчик из Перми спас котенка, которого выкинули из машины
7-летний мальчик из Перми спас котенка, которого выбросили из автомобиля.
- 20 марта из машины прямо на дорогу выкинули котенка, - рассказала волонтер приюта Светлана. - А 7-летний мальчик не испугался выбежать за тем, кто слабее, прямо на середину дороги.
Его родители испугались, но не оставили котенка на улице. Его отвезли в клинику для осмотра.
- Котенку срочно нужна передержка или новый дом, - добавила Светлана. - Пишите мне «ВКонтакте».
Ранее мы писали о том, что в приют «Матроскин» привезли котика Семена Семеныча из Верещагино. Он был домашним котом. Но когда в семье родился малыш, хозяйка выставила кота за дверь. Ночевал Семен на теплотрассе, но каждое утро приходил к дому, откуда его выгнали. Сейчас бедняге ищут новых хозяев, которые его не предадут.
ИСТОЧНИК KP.RU