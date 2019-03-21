2019-03-21T15:13:23+03:00
Общество

«Выбежал на середину дороги». 7-летний мальчик из Перми спас котенка, которого выкинули из машины

Теперь волонтеры ищут ему дом
Елена КОНОВА
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Фото из группы приюта "Матроскин"Фото из группы приюта "Матроскин"
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7-летний мальчик из Перми спас котенка, которого выбросили из автомобиля.

- 20 марта из машины прямо на дорогу выкинули котенка, - рассказала волонтер приюта Светлана. - А 7-летний мальчик не испугался выбежать за тем, кто слабее, прямо на середину дороги.

Его родители испугались, но не оставили котенка на улице. Его отвезли в клинику для осмотра.

- Котенку срочно нужна передержка или новый дом, - добавила Светлана. - Пишите мне «ВКонтакте».

Ранее мы писали о том, что в приют «Матроскин» привезли котика Семена Семеныча из Верещагино. Он был домашним котом. Но когда в семье родился малыш, хозяйка выставила кота за дверь. Ночевал Семен на теплотрассе, но каждое утро приходил к дому, откуда его выгнали. Сейчас бедняге ищут новых хозяев, которые его не предадут.

ИСТОЧНИК KP.RU

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