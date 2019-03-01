В Прикамье кот, которого выгнали на улицу, каждый день приходил к подъезду и просился домой

В приют «Кот Матроскин» привезли симпатичного котика. В сопроводительной записке было сказано, что зовут его Семен Семеныч, что он был домашним котом - вырос в одной семье в Верещагино. Но когда там родился малыш, хозяйка безжалостно выставила его за дверь.

Ночевал Семен на теплотрассе, спасаясь там от зимней стужи. А каждое утро приходил к дому, откуда его выгнали. Сидел у подъезда, несмотря на холод.

- От переохлаждения его тело покрылось коростами, он истощен, чихает, его глаза слезятся, - говорят зоозащитники. - Сейчас малыша лечат в ветеринарной клинике Ветлайф. Выяснилось, что кроме кожного заболевания у него еще воспаление почек. Ему назначали антибиотики и другие препараты. Сема побудет некоторое в клинике, пока полностью не восстановиться. Мы решили, что он уже больше не вернется на улицу в Верещагино, а будет искать новых хозяев у нас в приюте Матроскин.