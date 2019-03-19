Около ДК «Телта» произошел сильный пожар

СЕГОДНЯ 14:12 2019-03-19T14:23:08+03:00

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В соцсетях появились фотографии полуразрушенного ДК «Телта», на которых видно, что около здания что-то горит. В соцсетях сообщили, что дым распространился на всю улицу. Многие подумали, что пожар произошел на территории ДК, но выяснилось, что горел мусор на улице Монастырская.

Ранее мы рассказывали о том, что в Перми во время пожара в девятиэтажке сгорела женщина. В феврале произошел пожар в девятиэтажном доме по улице Плеханова. К месту ЧП выехали 47 пожарных и спасателей. Эвакуировали из дома 42 человека, в том числе восемь детей. Пожар тушили полчаса. После того, как огонь был потушен, в квартире второго этажа, обнаружили тело погибшей 96-летней женщины. Именно в ее квартире и начался пожар. Скорее всего, пенсионерка задохнулась во сне. Спустя час после пожара жильцы дома вернулись в свои квартиры.

ИСТОЧНИК KP.RU