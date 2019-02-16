«Эвакуировали 8 детей и 34 взрослых». В Перми во время пожара в девятиэтажке сгорела женщина

Пожар в девятиэтажном доме по улице Плеханова, 70 в Перми начался около шести часов вечера. Из окон второго этажа повалил черный густой дым. Была опасность распространения пожара на весь дом. К месту пожара выехали 47 пожарных и спасателей. Пожарные эвакуировали из дома 42 человека, в том числе восемь детей.

Ликвидация пожара заняло около получаса. После того, как огонь был потушен, в квартире второго этажа, где начался пожар, обнаружили тело погибшей женщины. Она лежала на диване и, скорее всего, задохнулась во сне.

- Личность женщины пока не выяснена, – сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. – На месте работают сотрудники отдела надзорной деятельности. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. Пока можем сказать, что сгорели домашние вещи внутри комнаты.

Жильцы остальных квартир вернулись домой.