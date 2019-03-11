«Умный город» стал центральной темой XIV Камского форума

СЕГОДНЯ 15:33 2019-03-11T15:33:39+03:00

В этом году к дискуссии в рамках Камского форума привлекут представителей IT-компаний

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Профессионалы рынка недвижимости обсудят возможности использования «умных технологий» в сфере жилищного строительства. Вопросам внедрения современных технологичных решений как на этапе строительства, так и в процессе управления многоквартирных домов будет посвящен XIV Камский форум. Он пройдет в Перми 28-29 марта. Ключевая тема этого года — «Умный город для людей» — перекликается с общероссийским трендом на цифровизацию экономики и отдельных отраслей.

Организаторами мероприятия выступили совместно два профессиональных объединения: «Региональная гильдия риэлторов. Пермский край» и ассоциация «Пермские строители». Такое сотрудничество логично, ведь многие годы Форум является площадкой для встреч всех участников рынка недвижимости. Риэлторы, строители, представители банковского сообщества, чиновники профильных министерств и ведомств собирались на мероприятии для обсуждения общих вопросов, в первую очередь развития жилищного строительства в регионе.

Тема «Умный город для людей» с разных точек зрения будет обсуждаться почти на всех мероприятиях Форума. Так, при участии представителей Администрации Перми запланирован круглый стол «Внедрение стандартов Умного дома на уровне города». Участники обсудят, как сделать многоквартирные дома комфортнее для жителей с помощью современных технологий, какие технологические решения реально воплотить в жизнь уже сегодня. Застройщики поделятся опытом реализации подобных идей и ответят на вопрос, хотят ли пермяки переехать в “умные” дома и как это повлияет на стоимости квадратного метра.

В этом году к дискуссии в рамках Камского форума привлекут представителей IT-компаний. Участники секции «PropTech: it и высокотехнологичные решения в сфере недвижимости» обсудят, какие цифровые и высокотехнологичные решения помогают сегодня повышать эффективность строительства и управления зданиями.

Застройщики и риэлторы заглянут за горизонты десятилетия. Участники ток-шоу «Поколения X, Y, Z: как девелоперы решают задачи с новыми неизвестными». поделятся своим видением, как изменится жилье к 2030 году, успеют ли компании изменить подходы к строительству в соответствии с меняющимися запросами покупателей. Чтобы лучше понять потребности собственников жилья, к дискуссии в этом году обязательно привлекут специалистов управляющих компаний и ТСЖ.

В этом году мероприятие пройдет на «Пермской ярмарке» параллельно с «Ярмаркой недвижимости».

Для участия обязательна предварительная регистрация на сайте kamaforum.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU