В Прикамье больница за смерть маленького ребенка заплатит почти миллион рублей

СЕГОДНЯ 09:36 2019-03-04T09:36:00+03:00

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В Верещагино малолетний ребенок из Сивы умер из-за ненадлежащего исполнения врачом-педиатром своих профессиональных обязанностей. Родители погибшей малышки и родной брат обратились в суд с иском к Верещагинской районной больнице о взыскании морального вреда, а также материального ущерба, судебных расходов, причиненных преступлением.

Судом исковые требования удовлетворил частично. В качестве компенсации морального вреда в пользу родителей ребенка взыскано по 400 тысяч рублей каждому. а в пользу брата - 100 тысяч рублей. Кроме того, больница должна компенсировать расходы на погребение и судебные расходы, сообщили в пресс-службе Верещагинского суда.

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ИСТОЧНИК KP.RU