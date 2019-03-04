2019-03-04T09:36:00+03:00
Общество

В Прикамье больница за смерть маленького ребенка заплатит почти миллион рублей

Суд признал виновной в смерти малышки врача-педиатра
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: Алексей ЖУРАВЛЕВ
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В Верещагино малолетний ребенок из Сивы умер из-за ненадлежащего исполнения врачом-педиатром своих профессиональных обязанностей. Родители погибшей малышки и родной брат обратились в суд с иском к Верещагинской районной больнице о взыскании морального вреда, а также материального ущерба, судебных расходов, причиненных преступлением.

Судом исковые требования удовлетворил частично. В качестве компенсации морального вреда в пользу родителей ребенка взыскано по 400 тысяч рублей каждому. а в пользу брата - 100 тысяч рублей. Кроме того, больница должна компенсировать расходы на погребение и судебные расходы, сообщили в пресс-службе Верещагинского суда.

Ранее мы писали, что молодую маму из Осы приговорили к обязательным работам. 26-летняя мать двоих детей - 4-летней девочки и 3-летнего мальчика – надолго ушла из дома, оставив малышей одних. Живет эта семья в комнате общежития. И ночью 25 августа прошлого года женщина отправилась в гости, а спящие дети остались без присмотра. При этом, так как на улице было жарко, окна она оставила открытыми.

ИСТОЧНИК KP.RU

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