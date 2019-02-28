«Малышка могла выпасть из окна». Молодую маму из Осы приговорили к обязательным работам

СЕГОДНЯ 19:07 2019-02-28T19:07:02+03:00

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26-летняя мать двоих детей - 4-летней девочки и 3-летнего мальчика – надолго ушла из дома, оставив малышей одних. Живет эта семья в комнате общежития. И ночью 25 августа прошлого года женщина отправилась в гости, а спящие дети остались без присмотра. При этом, так как на улице было жарко, окна она оставила открытыми.

- Днем маленькая девочка самостоятельно забралась на подоконник и сидела у открытого окна, находясь в опасности, так как могла выпасть из него и получить травмы, - рассказали в пресс-службе следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Пермскому краю.

Но соседи вызвали полицейских, которые проникли в комнату и забрали малолетних детей. В отношении их матери было возбуждено уголовное дело по статье «Оставление в опасности».

Суд приговорил женщину к обязательным работам сроком на 250 часов.

ИСТОЧНИК KP.RU