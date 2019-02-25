«Фора-банк» открыл новый вид вклада

СЕГОДНЯ 15:04 2019-02-25T15:04:50+03:00

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Самым популярным и самым надежным способом сбережения денег у пермяков продолжает оставаться банковский депозит. Вклады позволяют не только сохранить свои деньги, но и приумножить их за счет выплачиваемых процентов.

АКБ «Фора-банк» предлагает пермякам широкую линейку вкладов, из которых любой пермяк сможет найти наиболее подходящий для себя. К примеру, банк возобновил вклад «777», в рамках которого уже через год можно получить повышенный доход или оставить далее на хранение по оптимальной ставке.

А недавно в банке появился новый, еще более выгодный вклад – «888». Минимальная сумма вклада - 88 тысяч рублей, процентная ставка – 8,88 %, срок вклада – 3 года. Возможно пополнение счета в течение первых 88 дней и на сумму не менее 8 тысяч рублей.

Зачастую высокие ставки подразумевают ряд ограничений – к примеру, запрещается досрочное закрытие вклада. В противном случае, ставки уменьшаются на порядок.

У вклада «888» в случае досрочного расторжения договора процентные ставки составят: 5 процентов при сроке от года до полутора, 6 процентов при сроке от полутора до двух лет, 7 процентов – от двух до двух с половиной и 8 процентов – при сроке свыше двух с половиной лет.

Также «ФОРА-БАНК» предлагает вклады «Сберегательный - люкс» с доходом до 7 процентов годовых, «Удачный выбор» - ежемесячное получение 6 процентов годовых, «Фаворит» с возможностью пополнения вклада и получения процентов в любое время. Более подробно об условиях вкладов – на сайте АКБ «Фора-банк».

АКБ «Фора-банк» (АО) (генеральная лицензия ЦБ РФ на осуществление банковских операций № 1885 от 03.12.2014 года) — универсальный коммерческий банк, работающий с предприятиями всех форм собственности и физическими лицами с 1992 года. Головной офис АКБ «Фора-банк» (АО) находится в Москве. По состоянию на 01.01.2018 года АКБ «Фора-банк» (АО) насчитывает в своей структуре 104 подразделения, которые находятся в 19 регионах Российской Федерации и обслуживают клиентов — физических и юридических лиц. Региональная сеть банка включает 8 филиалов с широкой сетью дополнительных и операционных офисов, операционных касс, расположенных в Москве, Реутове, Орехово-Зуеве, Коломне, Наро-Фоминске, Калуге, Обнинске, Малоярославце, Воротынске, Санкт-Петербурге, Липецке, Тамбове, Перми, Саранске, Нижнем Новгороде, Ярославле, Иванове, Рыбинске, Ростове-на-Дону, Армавире, Сочи, Адлере, Краснодаре, Твери, Ставрополе.

ИСТОЧНИК KP.RU