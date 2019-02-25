«90-е возвращаются». Депутат-коммунист заявил, что его хотели убить

СЕГОДНЯ 06:09 2019-02-25T06:09:38+03:00

Илья Кузьмин заявил, что ему повезло, что он споткнулся

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Депутат Законодательного Собрания Илья Кузьмин на своей страничке в соцсетях заявил о покушении на убийство. Нападение на народного избранника произошло возле одного из магазинов в Соликамске.

- У нас, похоже, 90-е годы возвращаются, - сообщил он на видео. - Чудом остался жив. Было покушение на убийство. По мне произвели два выстрела из обреза. Второй выстрел, если бы не споткнулся. угодил бы мне прямо в затылок. Будем разбираться. -

Коллега Ильи Кузьмина Ксения Айтакова сообщила, что в ближайшие дни Пермский крайком КПРФ соберет пресс-конференцию по поводу вооруженного нападения на депутата.

- Мы привлечем все силы для расследования и наказания преступника, - отметила Айтакова. - Просьба ко всем жителям Соликамска, если кто-то что-то видел, помогите, пожалуйста, найти стрелявшего.

Отметим, что 35-летний Илья Кузьмин является депутатом Законодательного Собрания по 12 округу в Соликамске.

ИСТОЧНИК KP.RU