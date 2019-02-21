Рядом с вокзалом Пермь-II обнаружили убитого мужчину

СЕГОДНЯ 09:25 2019-02-21T09:25:37+03:00

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21 февраля около 4 часов утра машинист поезда возле арки железнодорожного тоннеля, ведущей к пермскому университету, обнаружил труп неизвестного мужчины. Он сообщил о страшной находке в правоохранительные органы.

- Оперативная группа линейного отдела полиции выяснила личность убитого - им оказался 30-летний житель Тюмени, - сообщили в пермском линейном отделе на транспорте. - На его теле обнаружены следы насильственной смерти. Сейчас дело передали в следственный комитет

Тем временем, пропавшую 19-летнюю официантку из Соликамска нашли мертвой. 19 февраля волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой опубликовали новость о том, что пропавшую в октябре 19-летнюю официантку Викторию из Соликамска нашли мертвой. Напомним, что девушка пропала в начале октября. Последний раз Виктория выходила на связь с мамой 7 октября. Она сказала, что живет с молодым человеком и позднее скинет его контакты. Через пару дней она заходила на свою страницу ВКонтакте. Затем телефон девушки замолчал.

ИСТОЧНИК KP.RU