2019-02-21T09:25:37+03:00
Происшествия

Рядом с вокзалом Пермь-II обнаружили убитого мужчину

Тело обнаружил машинист поезда
Константин КЯКИНЕН
Поделиться:
--Фото: архив "КП"
Изменить размер текста:

21 февраля около 4 часов утра машинист поезда возле арки железнодорожного тоннеля, ведущей к пермскому университету, обнаружил труп неизвестного мужчины. Он сообщил о страшной находке в правоохранительные органы.

- Оперативная группа линейного отдела полиции выяснила личность убитого - им оказался 30-летний житель Тюмени, - сообщили в пермском линейном отделе на транспорте. - На его теле обнаружены следы насильственной смерти. Сейчас дело передали в следственный комитет

Тем временем, пропавшую 19-летнюю официантку из Соликамска нашли мертвой. 19 февраля волонтеры поискового отряда имени Ирины Бухановой опубликовали новость о том, что пропавшую в октябре 19-летнюю официантку Викторию из Соликамска нашли мертвой. Напомним, что девушка пропала в начале октября. Последний раз Виктория выходила на связь с мамой 7 октября. Она сказала, что живет с молодым человеком и позднее скинет его контакты. Через пару дней она заходила на свою страницу ВКонтакте. Затем телефон девушки замолчал.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Перми в ДТП водитель внедорожника получил травму головы
«Люди попадают в больницы в сильном истощении». Павел Миков предложил лицензировать интернаты для инвалидов и престарелых
56-летний пермяк убил знакомого костылем
Прокуратура: администрация детского сада в Верещагино, где пострадал мальчик, игнорировала требования по уборке снега
«Выходя из ночного клуба, толкнул товарища». Пермяка обвиняют в причинении смерти по неосторожности
В Прикамье рождаемость упала на 8%
В центре Перми построят новый пятиэтажный корпус для авиационного техникума
В Прикамье трем из четырех обвиняемых в гибели 9 шахтеров в Соликамске продлили арест на 2 месяца
Краевые власти договорились о субсидированных полетах из Перми в Краснодар и Калининград
Пермячка оставила BMW на тротуаре и ее забрали приставы за долги
«Плохо кормили, а фрукты давали не всем детям». Прокуратура выявила нарушения в организации питания в пермском садике
В Перми на тротуаре сбили 10-летнюю девочку
В Краснокамске хакер подключился к компьютеру жителя Подмосковья и удалил информацию
Биатлонист из Прикамья Евгений Гараничев точно выступит на чемпионате мира в Швеции
«Без справки от фтизиатра ходить в школу нельзя». Роспотребнадзор наказал пермскую гимназию №3 за нарушения правил допуска детей
В Перми власти обследовали более тысячи домов, в половине нашли нарушения
«Малыша увезли в больницу». В Пермском крае на 3-летнего мальчика с крыши детского сада упала снежная глыба
Успей купить квартиру зимой
Банду наркодилеров, которая орудовала в Прикамье два года, будут судить
В Прикамье спасатели вывели задымленной квартиры 47-летнего мужчину
Пермские земельные должники заплатили через суд более 7 млн рублей
В пермской школе из-за потопа частично обрушился потолок