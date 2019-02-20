2019-02-20T10:10:12+03:00
Происшествия

Пермяки покупали фальшивые пятитысячные купюры в Москве и реализовывали в Прикамье

Полицейские отметили, что банкноты были очень хорошего качества
Константин КЯКИНЕН
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--Фото: архив "КП"
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В Перми осудили двух мужчин, которые сбывали пятитысячные фальшивые купюры. Молодых людей с фальшивками задержали в мае 2018 года.

По данным следствия, пермяки приобретали фальшивые банкноты в Москве, а затем сбывали в краевой столице и Кудымкарском районе в мелких торговых точках.

- Подделки отличались очень хорошим качеством, - сообщили в краевой полиции. - Всего 29-летние пермяки приобрели 100 фальшивых пятитысячных купюр. В ходе обыска у них обнаружили 14 подделки. Еще 23 банкноты были изъяты из оборота.

Один мужчина заключил сделку со следствием и подписал досудебное соглашение. Дело в отношении него рассматривалось в особом порядке. Пермяка признали виновным в инкриминируемых деяниях и осудили на 1 год 8 месяцев условно. На днях приговор вынесли и второму обвиняемому. Мужчине назначили наказание в виде лишения свободы на 2 года 6 месяцев и штраф в размере 100 тысяч рублей.

Пермяки сбывали поддельные пятитысячные купюры.

ИСТОЧНИК KP.RU

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