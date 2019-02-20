2019-02-20T13:29:49+03:00
Происшествия

В Перми на тротуаре сбили 10-летнюю девочку

На перекрестке столкнулись две иномарки, и одну машину от удара отбросило на школьницу
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДД г.Пермифото: ГИБДД г.Перми
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Авария произошла около 10 утра в Индустриальном районе Перми. На перекрестке улиц Мира и Советской Армии произошло столкновение двух иномарок. «Рено Кенго» врезалась в «Форд Фокус». От удара «Фокус» отбросило на тротуар, где находилась 10-летняя девочка. Школьница получила травмы.

- По предварительной информации, 53-летний водитель автомобиля «Рено Кенго» нарушил правила дорожного движении я и совершил опасный маневр, который привел к ДТП, - сообщили в пермской Госавтоинспекции. - По факту аварии проводится проверка. Уточняются все обстоятельства произошедшего.

Ранее мы писали, что в Перми ищут водителя, который сбил 13-летнюю школьницу в центре города. Авария произошла 18 февраля во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 80. Водитель с места ДТП скрылся и не оказал помощь девочке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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