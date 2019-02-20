2019-02-20T07:56:00+03:00
Происшествия

В Перми ищут водителя, который сбил 13-летнюю школьницу в центре города

Авария произошла 18 февраля во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 80
Константин КЯКИНЕН
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фото: ГИБДД г.Пермифото: ГИБДД г.Перми
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Пермская Госавтоинспекция ищет водителя, который сбил 13-летнюю девочку и скрылся с места ДТП. Семиклассница шла из дома в школу. Во дворе дома по Комсомольскому проспекту, 80 неустановленный автомобиль допустил наезд на школьницу. После аварии он с места ДТП скрылся. Девочка получила травмы. По факту аварии проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

Свидетелей аварии просят сообщить в дежурную часть полка ДПС по телефону 246-79-00 или «02». Анонимность гарантируется.

Ранее мы писали, что пермяки помогли разыскать водителя, который сбил пожилую женщину на тротуаре. Водитель место ДТП оставил, но свидетели помогли установить его личность. Сотрудники полиции обратились к пермякам за помощью. Они попросили откликнуться свидетелей ДТП. И благодаря неравнодушным жителям личность водителя была установлена.

ИСТОЧНИК KP.RU

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