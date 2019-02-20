2019-02-20T12:28:48+03:00
Спорт

Биатлонист из Прикамья Евгений Гараничев точно выступит на чемпионате мира в Швеции

Он пропускает чемпионат Европы из-за болезни
Константин КЯКИНЕН
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Наставник сборной России по биатлону назвал имена двух биатлонистов, которые точно выступят на чемпионате мира в Швеции. Мировой форум пройдет с 7 по 17 марта в Эстерсунде.

По словам Анатолия Хованцева, место в сборной забронировали Александр Логинов и Евгений Гараничев.

Напомним, что Евгений Гараничев пропускает чемпионат Европы, который стартовал 20 февраля в Раубичах (Минск, Белоруссия).

В Союзе биатлонистов России сообщали, что простудился во время выступления на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити, который завершился в воскресенье. Интересно, что он опоздал на старт гонки преследования и был дисквалифицирован.

Ранее мы писали, что на этапах Кубка Мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, в составе сборной России выступит воспитанник чусовской школы «Огонек» Евгений Можаев. Такое решение принял тренерский штаб российской команды. Соревнования пройдут в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

ИСТОЧНИК KP.RU

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