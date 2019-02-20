2019-02-20T06:49:49+03:00
Спорт

Прикамский спортсмен Евгений Можаев примет участие в Кубке мира по фристайлу

Воспитанник чусовской школы «Огонек» выступит в дисциплине ски-кросс
Константин КЯКИНЕН
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фото: федерация фристайла Пермского краяфото: федерация фристайла Пермского края
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На этапах Кубка Мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс, в составе сборной России выступит воспитанник чусовской школы «Огонек» Евгений Можаев. Такое решение принял тренерский штаб российской команды. Соревнования пройдут в Миассе на горнолыжном курорте «Солнечная долина».

В южноуральских этапах Кубка мира по фристайлу в дисциплине ски-кросс примут порядка 100 спортсменов из 18 стран мира. 22 февраля пройдут квалификационные заезды, а 23 и 24 февраля – финалы двух этапов.

На курорт уже прибыли сборные команды Канады, Германии, Швеции, Швейцарии, США, Словении и России. В ближайшее время в Миасс на этапы Кубка мира прибудут спортсмены из Чехии, Франции и Японии.

Ранее мы писали, что пермяк Евгений Климов выиграл стартовый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. Отечественные спортсмены не выигрывали на этих соревнованиях 39 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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