2019-02-20T10:33:34+03:00
Общество

Успей купить квартиру зимой

С 1 марта произойдет повышение цен на квартиры от ПЗСП
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Фото пресс-службы компанииФото пресс-службы компании
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С 1 марта состоится плановое повышение цен на квартиры в строящихся домах от АО «ПЗСП». Плановое повышение цен на 1% коснется всех объектов застройщика. В среднем квартиры подорожают на 25-30 тысяч рублей.

При этом ПЗСП предлагает немало возможностей сэкономить при покупке квартиры. Так, до 28 февраля действует акция «Твоя первая квартира», по условиям которой все клиенты моложе 35 лет получают скидку 3% при покупке квартиры на ул. Иньвенской,19.

Больший размер скидки - до 5% - ПЗСП предоставляет владельцам карты Клуба ПЗСП. Такую карту получают все покупатели квартир от ПЗСП, независимо от даты покупки.

Подробную информацию об изменении цен, а также о действующих акциях на квартиры от застройщика можно уточнить по телефону горячей линии ПЗСП: 8-800-300-7977. Проектная документация доступна на сайте наш.дом.рф. Застройщик АО «ПЗСП».

ИСТОЧНИК KP.RU

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