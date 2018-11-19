Пермяк Евгений Климов выиграл стартовый этап Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина

СЕГОДНЯ 05:54 2018-11-19T05:55:24+03:00

Отечественные спортсмены не выигрывали на этих соревнованиях 39 лет

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Пермский «летающий лыжник» Евгений Климов продолжает удивлять всех любителей спорта. Вслед за победой в Летнем кубке мира, он одержал победу на первом этапе Кубка мира в Висле (Польша).

- Евгению Климову удалось на этапе-открытии сезона 2018\2019 в Висле то, что не удавалось ни одному российскому спортсмену (включая СССР) за последние 39 лет, - сообщили в пермском спортклубе «Летающий лыжник». - На соревнования в Куусамо (Финляндия) 24-летний россиянин отправится в желтой майке лидера.

24-летний «летающий лыжник» из Перми, который только в 2014 году сменил лыжное двоеборье на «чистые прыжки», с прыжками на 127,5м и 131,5м (263,4 б.) обошел представителя сборной Германии Штефана Ляей и Рёи Кобаяши из Японии.

-Все прошло просто фантастически! - отметил Евгений Климов на пресс-конференции после этапа. - Большое спасибо польским болельщикам, атмосфера на стадионе была потрясающая. Особое спасибо за подготовку трамплина организаторам – они приложили для этого немалые усилия.

В следующие выходные лучшие летающие лыжники планеты переезжают в финский Куусамо, где на трамплине Рукатунтури им предстоит выйти на два индивидуальных старта. Напомним, что трамплин считается одним из самых сложных и ветреных.