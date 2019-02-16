В Прикамье эвакуировали 221 горняка из задымленной шахты «Уралкалия»

СЕГОДНЯ 07:26 2019-02-16T07:26:45+03:00

В калийной компании сообщили, что пострадавших среди шахтеров нет

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Напомним: вчера, 15 февраля, шахта Березниковского калийного рудоуправления №4 «Уралкалия» стала заполнятся дымом. На момент начала аварии в ней находился 221 шахтер.

Как сообщили в калийной компании, в 19.30 был запущен чрезвычайный план: горноспасатели приступили к локализации аварии, из-под земли начали эвакуировать людей.

- Персонал выводится из зоны задымления, угрозы для жизни работников рудника нет, - сообщили при этом в компании. - Произошло задымление в дизельном компрессоре в бункере первого ствола БКПРУ-4. Сейчас очаг задымления ликвидирован. Организовано проветривание прилегающих выработок, проводится отбор проб воздуха на изучение его состава. По предварительным данным, на глубине более 300 метров произошло короткое замыкание в компрессорной установке.

И вот поступило сообщение, что все шахтеры-калийщики подняты наверх.

- Персонал выведен на поверхность, пострадавших нет, - сообщили в «Уралкалии». - Очаг задымления ликвидирован. Рудник работает в штатном режиме.

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ИСТОЧНИК KP.RU