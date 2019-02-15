2019-02-15T20:42:43+03:00
Происшествия

В Пермском крае эвакуируют шахтеров из калийной шахты «Уралкалия», которая начала наполняться дымом

ЧП произошло на глубине 300 метров на первом руднике в Соликамске
Андрей МАТЛИН
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В конце прошлого года горноспасателям уже приходилось спускаться в калийную шахту из-за пожара.В конце прошлого года горноспасателям уже приходилось спускаться в калийную шахту из-за пожара.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В Прикамье на калийной шахте – очередное ЧП.

Сегодня, 15 февраля, на шахте Соликамского калийного рудоуправления №1 «Уралкалия» произошло задымление: она стала заполнятся дымом. На момент начала аварии в ней находился 221 шахтер.

Как сообщили на предприятии, в 19.30 горноспасатели приступили к локализации аварии, из-под земли начали эвакуировать людей.

- Персонал выводится из зоны задымления, угрозы для жизни работников рудника нет, - сообщили в компании. - Произошло задымление в дизельном компрессоре в бункере первого ствола БКПРУ-4. Сейчас очаг задымления ликвидирован. Организовано проветривание прилегающих выработок, проводится отбор проб воздуха на изучение его состава. Эвакуация персонала завершается.

По предварительным данным, на глубине более 300 метров произошло короткое замыкание в компрессорной установке.

Напомним: в конце декабря прошлого года из-за пожара на калийной шахте в Соликамске погибли 9 горняков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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